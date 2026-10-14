Abdellah Ouazane, « la nouvelle pépite du Maroc » selon L’Équipe

Le jeune milieu marocain Abdellah Ouazane, nouvelle sensation de l’Ajax Amsterdam, est déjà en avance sur son temps et suscite, à 17 ans seulement, de grandes attentes dans son pays, écrit mercredi le quotidien sportif français « L’Équipe ».

La publication spécialisée consacre au jeune prodige un portrait intitulé « Abdellah Ouazane, la nouvelle pépite du Maroc », dans lequel elle revient notamment sur ses débuts avec la sélection marocaine, son parcours en club et les espoirs placés en lui en vue des prochaines échéances internationales.

Né à Amsterdam en janvier 2009, Ouazane a choisi de représenter le pays de ses parents, après avoir évolué dans les sélections de jeunes des Pays-Bas et du Maroc, poursuit le quotidien, rappelant que le joueur s’était distingué lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025 des moins de 17 ans, organisée au Maroc, où il avait été élu meilleur joueur du tournoi, avec à la clé le titre continental avec la sélection marocaine remporté après sa victoire en finale contre le Mali aux tirs au but (0-0, 4-2).

Lancé par le sélectionneur Mohamed Ouahbi, Ouazane a effectué ses débuts avec les Lions de l’Atlas le 25 septembre dernier à Rabat, lors de la victoire contre le Gabon (2-0), devenant le deuxième plus jeune joueur à porter le maillot marocain lors d’un match officiel, derrière l’ancien espoir de l’AC Milan, Hachim Mastour, qui avait débuté à 16 ans en 2015 contre la Libye, fait savoir la publication.

En club, le joueur avait été surclassé chez les moins de 19 ans de l’Ajax au cours de la saison 2024-2025. Alors qu’un engagement avec le Real Madrid était envisagé en fin de saison, le club néerlandais l’a intégré à son équipe première à l’été 2026, sous la direction de l’entraîneur espagnol Michel (Miguel Ángel Sánchez Muñoz), indique l’auteur de l’article.

Ouazane s’est illustré dès sa première apparition officielle avec l’équipe première de l’Ajax en Championnat des Pays-Bas, le 16 août, en inscrivant un but d’une frappe enroulée dans la lucarne depuis l’extérieur de la surface, après une récupération haute.

Le journal relève que le jeune milieu a également été utilisé sur les ailes, une position qui lui permet de travailler sa vitesse, ses replis défensifs et sa polyvalence, mais il est plus à l’aise dans l’axe, aux postes de milieu relayeur ou offensif.

Nabil Baha, son ancien sélectionneur chez les moins de 17 ans, cité par « L’Équipe », met en avant ses qualités techniques et tactiques, estimant qu’il « possède un QI footballistique très élevé par rapport à son âge ».

Le quotidien souligne enfin que Ouazane anime l’ambition de participer à la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec le Portugal et l’Espagne.

S.L.