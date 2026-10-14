Programme gouvernemental: les partis de la Majorité lancent les travaux

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Le PAM, l’Istiqlal, l’USFP et le PPS, les partis composant la majorité, ont entamé l’élaboration du programme gouvernemental. Celui-ci doit être présenté devant les deux Chambres du Parlement par la cheffe du gouvernement désignée, Fatima-Zahra Mansouri, après la nomination du gouvernement par le Roi.

Selon les informations de Le Site info, une commission réunissant des représentants mandatés par les secrétaires généraux des partis de la coalition a été constituée. Elle est chargée de préparer la déclaration gouvernementale sur la base des orientations convenues entre les différentes composantes de l’alliance, notamment dans les domaines économique et social.

Cette commission a tenu sa première réunion mardi. D’autres rencontres sont prévues jusqu’à la finalisation et à la validation du programme, avant sa présentation au Parlement comme un contrat entre le gouvernement et les citoyens.

Lors de l’annonce de leur alliance, lundi, les quatre partis avaient fait part de leur volonté de constituer « une majorité politique cohérente, donnant naissance à un gouvernement politique fort », composé de formations proches sur les plans idéologique et politique, partageant une même vision réformatrice et s’engageant à la concrétiser.

Selon leur communiqué commun, cette majorité entend accompagner l’ambition du Roi de bâtir « un Maroc émergent avançant à une seule vitesse », en consolidant les fondements de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la justice sociale et de l’équité territoriale, tout en renforçant les capacités productives de l’économie nationale.

H.M.