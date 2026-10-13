La Bourse de Casablanca finit dans le vert ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini dans le vert mardi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,52% à 17.041,91 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,15% à 1.229,78 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 0,83% à 1.263,89 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a avancé de 0,78% à 1.631,45 pts.