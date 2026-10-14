Wydad-Tiznit: le match de la dernière chance pour Paulo Sérgio

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Le Wydad de Casablanca traverse une période difficile sous la direction de Paulo Sérgio, après le dernier match nul concédé à domicile face au CODM.

Contactée par Le Site info, une source proche du club a confié que la prochaine rencontre des Rouges sera décisive pour l’avenir du technicien portugais.

Un départ de Paulo Sérgio est envisagé, mais les dirigeants préfèrent temporiser afin de lui donner pleinement sa chance. D’après cette même source, tout autre résultat qu’une victoire lors du prochain match au Complexe Mohammed V entraînerait la fin de son aventure avec le Wydad.

Les Rouges ne comptent que quatre points après trois journées : une défaite face au Wydad de Témara, un nul contre le CODM à Casablanca et victoire à l’extérieur face au DHJ.

H.M.