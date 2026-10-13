The Bridge 2026 : entrepreneurs et investisseurs se donnent rendez-vous à Casablanca

Casablanca accueillera, le 17 octobre, une nouvelle édition de The Bridge, un événement consacré à l’entrepreneuriat, à l’innovation et aux rencontres professionnelles. Entrepreneurs, dirigeants d’entreprises, fondateurs de startups, investisseurs et experts sont attendus pour une journée mêlant conférences, débats et échanges.

Selon un communiqué des organisateurs, cette édition entend faciliter les mises en relation entre acteurs économiques et favoriser la création de partenariats, de collaborations et d’opportunités commerciales. L’événement souhaite également rapprocher les jeunes porteurs de projets des entrepreneurs expérimentés, afin d’encourager le partage d’expérience et la transmission de savoir-faire.

Plus de 50 secteurs seront représentés, annoncent les organisateurs, notamment l’intelligence artificielle, la finance technologique, la cybersécurité, l’industrie, la logistique, la santé, l’éducation, le tourisme et le commerce en ligne.

La matinée sera consacrée à des conférences et à des panels portant sur les transformations des entreprises et de l’économie. L’intelligence artificielle appliquée à l’industrie, l’industrie 4.0, la fintech, la logistique et la cybersécurité figurent parmi les thèmes au programme.

L’après-midi donnera une place centrale au « Swap Speed Networking », un format de rencontres professionnelles organisé à partir des profils, des besoins et des objectifs des participants. Ces derniers seront invités à renseigner leur activité et les interlocuteurs qu’ils souhaitent rencontrer, afin de faciliter des échanges ciblés.

Des sessions de rencontres libres permettront également de prolonger les discussions engagées durant la journée. À travers ce dispositif, les organisateurs ambitionnent de faire déboucher les prises de contact sur des rendez-vous, des collaborations, des partenariats ou des projets d’investissement.

La journée s’achèvera par les « The Bridge Awards », destinés à mettre en lumière des acteurs contribuant au développement de l’écosystème entrepreneurial, avant la cérémonie officielle de clôture.

H.M.