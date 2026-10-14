One Retail, filiale de H&S Group, signe un partenariat avec INTERSPORT

Le groupe H&S, via sa division de distribution One Retail, ouvre une nouvelle voie de croissance stratégique et annonce la signature d’un partenariat avec INTERSPORT, l’un des leaders mondiaux de la distribution d’articles de sport.

Aux termes de cet accord, One Retail sera chargé du développement et de l’exploitation de l’enseigne INTERSPORT au Maroc, avec pour ambition de bâtir progressivement un réseau de magasins à l’échelle nationale et d’imposer INTERSPORT comme une référence incontournable de la distribution d’articles de sport dans le Royaume.

Ce nouveau pôle d’activité « Sport & Lifestyle » vient enrichir le portefeuille de marques de One Retail et consolider son positionnement en tant que plateforme de distribution multimarque, articulée autour de grandes marques internationales et de partenariats stratégiques à long terme.

Une offre sportive complète et accessible

Grâce à ce partenariat, One Retail et INTERSPORT visent à offrir aux consommateurs marocains une expérience d’achat moderne et accessible, couvrant les principales catégories sportives. L’offre réunira des marques internationales de premier plan — telles que Nike, Adidas, PUMA, Under Armour, ASICS et The North Face — ainsi que les marques propres d’INTERSPORT, notamment McKINLEY et Energetics.

Au-delà des ambitions commerciales, ce partenariat témoigne d’une volonté commune de soutenir le développement de la pratique sportive au Maroc et de répondre aux attentes d’un large public, allant des sportifs réguliers aux amateurs occasionnels.

L’alliance d’un leader international et d’un expert marocain de la distribution

Ce partenariat associe la dimension internationale et l’expertise d’INTERSPORT à la connaissance approfondie du marché marocain ainsi qu’aux capacités de développement commercial et d’exécution opérationnelle de One Retail.

Moncef Belkhayat, président de H&S Group, a déclaré: « Avec Intersport, One Retail franchit une nouvelle étape dans son développement et renforce son ambition de devenir un acteur de référence du retail au Maroc. Ce partenariat associe notre connaissance du marché et notre capacité d’exécution à la puissance d’une marque internationale de premier plan. Le Sport & Lifestyle devient ainsi un nouvel axe stratégique de croissance, avec l’ambition de construire un réseau national performant, accessible et durable. »

Tom Foley, CEO d’IIC – INTERSPORT International Corporation GmbH, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir One Retail au sein de la famille INTERSPORT et de nous associer à un acteur de premier plan pour promouvoir davantage le sport au Maroc. Cette alliance conjugue la force de notre réseau international et notre expertise sportive à la connaissance approfondie du marché marocain et à l’esprit entrepreneurial de One Retail. Le marché marocain est dynamique, en pleine évolution et offre des opportunités de croissance prometteuses. Ensemble, nous visons à rendre le sport accessible au plus grand nombre en proposant des expériences d’achat inspirantes, des conseils d’experts et une proximité renforcée avec les communautés sportives locales. »

Omar Benabdallah, Vice-Président de One Retail, en charge des pôles Beauty, Fashion & Sport, a ajouté : « Notre ambition est de faire d’INTERSPORT une référence incontournable du sport au Maroc, en proposant aux Marocains une offre multimarque accessible et une expérience d’achat aux standards internationaux. Avec la Coupe du Monde 2030, que le Maroc coorganisera, nous avons une opportunité unique d’accompagner l’essor du sport dans notre pays et de contribuer à son rayonnement. »

Un déploiement national à l’horizon 2032

Soutenu par un important programme d’investissement à long terme, ce partenariat accompagnera le déploiement d’INTERSPORT au Maroc, en établissant une présence nationale dans les villes clés et en rendant le concept multimarque d’articles de sport de l’enseigne accessible aux consommateurs de tout le Royaume. Chaque magasin proposera une vaste gamme d’articles, de vêtements et d’équipements de sport, issus aussi bien de grandes marques internationales que de la marque propre INTERSPORT.

Les premières ouvertures sont prévues à partir du premier semestre 2027, avec un point de vente initial à Casablanca, suivi d’un déploiement progressif dans les principales villes du Royaume.

Ce déploiement s’appuiera sur l’expertise de One Retail dans les domaines de l’immobilier, des opérations, de la logistique, du marketing et de l’expérience client, favorisant ainsi le développement efficace du réseau à travers le Maroc. En conjuguant une connaissance approfondie du marché local et l’expertise mondiale d’INTERSPORT dans la distribution, ce partenariat vise à offrir une expérience cohérente et de haute qualité aux consommateurs marocains.