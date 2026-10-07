Alerte météo: fortes pluies mercredi dans ces villes du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages sont attendus, ce mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Avec des hauteurs de 20 à 40 mm, ces averses orageuses sont prévues à partir de 13H00 et jusqu’à 23H00, dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Taza, Fquih Ben Salah, Ifrane, Guercif, Sefrou, Khénifra, Béni Mellal, Midelt, Boulemane, Khouribga, El Kelaâ des Sraghna, Berkane, Nador et Taourirt, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.