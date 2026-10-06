Retraites: plus de 6.800 pensions versées aux nouveaux retraités de l’Éducation nationale

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a annoncé, ce mardi, que l’opération de versement des pensions au profit des nouveaux retraités relevant du secteur de l’Éducation nationale s’est déroulée avec succès.

Dans un communiqué, la CMR précise que plus de 6.800 pensions ont été versées aux affiliés admis à la retraite le 31 août 2026, soit pour avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit à leur demande.

Grâce à cette opération, fruit d’une coordination efficace entre le secteur de l’Éducation nationale et la Trésorerie générale du Royaume, les nouveaux retraités ont pu bénéficier de leurs pensions sans interruption de revenus, dès le mois suivant leur départ à la retraite.