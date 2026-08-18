Retraites : la CMR simplifie les démarches

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Par LeSiteinfo avec MAP

De nouvelles mesures visant à simplifier les démarches liées aux dossiers de retraite et de pension de réversion servis par la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) ont été introduites dans le cadre de la circulaire n°8/2026 du Chef du Gouvernement.

« Dans le cadre de la poursuite du chantier de réforme de l’administration, de simplification des procédures administratives et de transformation numérique des services publics, le Chef du Gouvernement a publié la circulaire n°8/2026 relative à la simplification de la procédure de gestion des dossiers de retraite servis par la Caisse », indique la CMR dans un communiqué.

Cette circulaire vient renforcer les dispositions de la circulaire n°7/2019 ayant instauré la gestion électronique des dossiers de retraite et constitue une étape importante dans l’amélioration continue des services rendus aux affiliés, pensionnés et ayants droit de la Caisse, précise la même source. Cette avancée est le fruit d’une collaboration étroite entre la CMR et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, menée dans le cadre des efforts de modernisation de l’administration publique et de mise en œuvre des orientations nationales en matière de simplification administrative et de digitalisation des services publics, poursuit la même source.

Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie de transformation digitale de la CMR et dans son Plan d’Action Stratégique 2025-2027, qui placent l’amélioration de l’expérience usager, la dématérialisation des processus et l’efficacité opérationnelle au cœur des priorités de l’établissement. Les nouvelles mesures introduites visent à réduire le nombre de documents exigés pour certaines demandes de retraite et de pension de réversion, grâce à une meilleure exploitation des données déjà détenues par les administrations concernées et au renforcement des échanges électroniques d’informations.

Elles contribueront ainsi à simplifier les démarches des futurs retraités et de leurs ayants droit, à limiter les déplacements, à accélérer le traitement des dossiers et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers. La CMR poursuit actuellement, en coordination avec les administrations et organismes partenaires, les travaux nécessaires à la mise en œuvre progressive de ces mesures.

À travers cette dynamique, la Caisse réaffirme son engagement à poursuivre l’amélioration de ses services, pour les rendre plus simples, plus accessibles et davantage centrés sur les attentes de ses usagers, conclut le communiqué.

S.L