Retraités: une hausse de 2.000 DH réclamée avant les élections

La Fédération des retraités au Maroc a renouvelé ses revendications en faveur de l’amélioration des conditions sociales et matérielles des retraitées et retraités, appelant à l’instauration d’une augmentation immédiate et générale de 2.000 dirhams par mois des pensions de retraite, afin de préserver la dignité de cette catégorie et de lui permettre de mieux faire face au coût de la vie.

Dans un communiqué dont le Site Info détient une copie, le bureau exécutif de la Fédération a réaffirmé son rejet du maintien en vigueur des lois régissant les augmentations des pensions, estimant qu’elles ne sont plus adaptées à la réalité sociale et économique actuelle.

Il a ainsi appelé à leur révision et à l’adoption de dispositions plus justes et équitables en faveur des retraités, ainsi qu’à la garantie d’un minimum de pension d’au moins 3.000 dirhams par mois.

À une semaine des élections, l’organisation a également formulé plusieurs autres revendications, appelant notamment à permettre à la veuve de bénéficier de l’intégralité de la pension de retraite au lieu de la moitié, ainsi qu’à mettre en place des prestations sociales, notamment une couverture médicale garantissant la prise en charge des frais de soins, de médicaments et de traitements.

Elle a par ailleurs imputé aux autorités gouvernementales de tutelle la responsabilité de la dégradation des conditions de vie des retraités.

La Fédération a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre l’ensemble des accords conclus entre les gouvernements et les syndicats, notamment l’accord du 26 avril 2011. Elle a enfin appelé les retraités, les veuves, les ayants droit et les personnes âgées à une large mobilisation à l’occasion de la célébration du 1er octobre 2026, tout en plaidant pour l’unification des rangs et le renforcement de l’action commune.