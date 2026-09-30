Météo Maroc: les prévisions du jeudi 1er octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 1er octobre 2026.

– Temps assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rhamna, l’intérieur du Souss et le Sud-est et chaud sur les Provinces Sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines Atlantiques et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses versants est, le Rif et l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes Centres et les provinces Sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/27°C sur les Provinces Sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.

– Température en légère baisse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir, devenant agitée à forte l’après-midi, et peu agitée à agitée ailleurs.