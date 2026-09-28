Météo Maroc: les prévisions du mardi 29 septembre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 29 septembre 2026.

– Nuages bas sur les côtes avec formations brumeuses ou bruine la matinée et la nuit.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’Atlas et ses versants est avec ondées par endroits.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Oriental.

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures et les provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées à parfois assez fortes sur le Moyen Atlas et les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 22/24°C sur les côtes Centre et le Sud et de 15/22°C partout ailleurs.

– Température en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.