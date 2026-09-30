Casablanca a la cote au Canada: les réservations bondissent de 250 %

Par LeSiteinfo avec MAP

La métropole marocaine Casablanca s’est imposée comme l’une des destinations internationales connaissant la plus forte progression auprès des voyageurs canadiens en 2026, écrit le média canadien « TravelPulse Canada ».

Les réservations à destination de Casablanca ont progressé de 250% sur la période allant d’octobre 2025 à août 2026, comparativement à la même période un an auparavant, relève le média canadien relayant des données de l’agence de voyages en ligne canadienne « FlightHub ».

Cette évolution place Casablanca en tête des destinations affichant les plus fortes progressions dans le rapport annuel « Horizons dévoilés » de « FlightHub », qui analyse les données de recherche, de réservation et de prix recueillies auprès de ses clientèles canadienne et américaine, souligne le média canadien spécialisé dans l’actualité du tourisme et du voyage.

D’autres destinations ont également enregistré une progression notable des réservations au cours de la période étudiée, notamment le Costa Rica (+145%), Aruba (+118%), Punta Cana, en République dominicaine (+109%) et Hanoï, au Vietnam (98%). Le rapport relève également des changements dans les habitudes de voyage des Canadiens, avec notamment une évolution de la demande pour certaines destinations internationales et une progression de la part des jeunes générations parmi les voyageurs.

« TravelPulse Canada » précise que les classements relatifs à la popularité des destinations reposent sur les recherches, tandis que les autres tendances sont fondées sur les réservations effectuées.