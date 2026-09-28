Météo Maroc: temps pluvieux ce lundi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 28 septembre 2026:

– Passages nuageux denses avec pluies ou averses sur la Méditerranée, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et l’Atlas, ses régions ouest voisines.

– Temps passagèrement nuageux sur les plaines nord et centre, le Sud-Est, l’Oriental et le nord-ouest des provinces sahariennes avec gouttes ou quelques pluies éparses.

– Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et le nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°c sur l’Atlas et le Rif, de 22/24°c sur le Sud-Est et le Sud et de 15/22°c partout ailleurs.

– Température en baisse notable sur le Nord et le Centre et en hausse sur les provinces du Sud.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée le long du littoral atlantique.

S.L