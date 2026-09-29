Nomination d’El Mansouri: Nezha El Ouafi évoque une «consécration politique et constitutionnelle majeure»

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Directement après l’annonce de la nomination par le Roi Mohammed VI de Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM), à la tête du gouvernement marocain, les réactions saluant cette décision se sont multipliées.

Cette nomination est notamment présentée comme un renforcement de la présence des femmes au sommet de l’État. Dans ce contexte, Nezha El Ouafi, ancienne secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, chargée du Développement durable dans le gouvernement de Saad Dine El Otmani, a déclaré à le Site Info que « la nomination de Mme Fatima Ezzahra El Mansouri à la présidence du gouvernement, en tant que première femme à occuper ce poste dans l’histoire du Royaume du Maroc, constitue une consécration politique et constitutionnelle majeure, ainsi qu’une décision politique et historique qui traduit le respect de la Constitution et la concrétisation effective du principe d’égalité ».

Cette figure du Parti de la justice et du développement (PJD) estime que la nomination d’El Mansouri à la tête du gouvernement « traduit également clairement la vision politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, fondée sur la consolidation de l’État de droit et des institutions, l’élargissement de la participation à la gestion de la chose publique et le renforcement de la présence des femmes dans les postes de décision ».

Elle souligne également que « le Maroc, qui a fait le choix d’une réforme progressive, fait aujourd’hui passer le principe de la promotion de la représentation des femmes du niveau de l’ambition et du discours à celui de la responsabilité exécutive suprême ».

« Cette étape impose une grande responsabilité à nous tous, car cette échéance politique et constitutionnelle intervient dans un contexte social particulièrement important, qui place les questions de la famille, de la protection sociale, de la santé, de l’éducation, de l’emploi des jeunes, de la réduction des disparités territoriales et de la féminisation de la pauvreté au cœur des priorités de la prochaine étape », a poursuivi Nezha El Ouafi.

Et d’ajouter : «Nous souhaitons tous que la présence d’une femme au plus haut poste exécutif permette de renforcer l’écoute accordée à ces problématiques, d’en assurer une gestion plus cohérente et efficace et de leur accorder une priorité accrue dans les politiques publiques, conformément à la vision royale visant à construire un Maroc plus juste, plus solidaire et plus digne. »

Selon l’ancienne ministre, «cette étape s’inscrit dans le prolongement d’une histoire nationale au cours de laquelle les femmes marocaines ont été présentes dans les combats pour la libération et dans la construction de l’État, de Malika El Fassi, signataire du Manifeste de l’Indépendance, aux générations de femmes qui ont assumé des responsabilités au Parlement, au gouvernement, dans la justice et dans l’administration».