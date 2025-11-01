Le Caire : Mehdi Bensaid représente le Roi à la cérémonie d’ouverture du Grand Musée égyptien

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid est arrivé samedi au Caire où il représentera Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’ouverture du Grand Musée Égyptien .

Prévue dans la soirée, la cérémonie d’ouverture de ce Musée, le plus grand du genre dédié à une seule civilisation, sera rehaussée par la présence de 79 délégations officielles, dont 39 présidées par des Rois, des Princes ainsi que par des Chefs d’Etat et de gouvernement.

Réalisé sur une superficie avoisinant les 500 mille m2, ce Musée constitue un chef d’œuvre civilisationnel, en ce sens qu’il met en lumière plus de 100 mille pièces et objets archéologiques retraçant l’histoire de la civilisation égyptienne qui a vu défiler trente dynasties sur 5000 ans d’histoire.

Ce Musée se veut la continuité toute naturelle de l’ancien Musée Égyptien de la Place de la Libération, avec une nouvelle approche en matière d’exposition muséale faisant appel aux nouvelles technologies en matière d’éclairage, d’interaction visuelle, et d’outils numériques, à même de permettre aux visiteurs une véritable immersion et une expérience savante inédite.