La Bourse de Casablanca finit ses échanges en baisse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en baisse jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,01% à 17.428,90 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,01% à 1.321,45 pts et le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,1% à 1.279,67 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’est apprécié de 0,37% à 1.660,85 pts.

S.L.