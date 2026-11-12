Economie
La Bourse de Casablanca finit ses échanges en baisse ce jeudi
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a fini en baisse jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,01% à 17.428,90 points (pts).
Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,01% à 1.321,45 pts et le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,1% à 1.279,67 pts.
Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, s’est apprécié de 0,37% à 1.660,85 pts.
S.L.
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