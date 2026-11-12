FIFM: voici le jury de la 23e édition

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Festival International du Film de Marrakech vient de dévoiler le jury de sa 23è édition, placé sous la présidence de Marion Cotillard.

Outre la présidente, le jury réunit des comédiens et des cinéastes aux parcours remarquables, qui explorent des univers artistiques très différents et contribuent, chacun à leur manière, à renouveler les formes et les récits du cinéma contemporain, indique un communiqué des organisateurs.

À Marrakech, leur regard se portera sur une génération de réalisateurs qui fait ses premiers pas sur la scène internationale. Entièrement consacrée aux premiers et deuxièmes longs métrages, la compétition officielle incarne depuis ses débuts une ambition forte du Festival : découvrir de nouvelles voix, leur donner une visibilité internationale et accompagner leur rencontre avec le public.

Récompensée par l’Oscar de la meilleure actrice pour « La Môme », Marion Cotillard, dont la nomination à la tête du jury a déjà été annoncée, conduira les délibérations qui aboutiront à l’attribution de l’Étoile d’or.

Autour d’elle, des acteurs dont les carrières dessinent des trajectoires inattendues, entre cinéma d’auteur, succès populaires et productions internationales.

Le Danois Claes Bang, qui s’est fait connaître du public international grâce à The Square de Ruben Östlund, Palme d’or au Festival de Cannes. La Luxembourgeoise Vicky Krieps, qui s’est imposée sur la scène internationale aux côtés de Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, avant d’être distinguée à Cannes pour Corsage. La Franco-Britannique Emma Mackey, découverte dans la série Sex Education, puis à l’affiche de Mort sur le Nil et de Barbie, que l’on retrouvera prochainement dans Narnia : Le Neveu du magicien de Greta Gerwig. Le Français Gilles Lellouche, qui s’est illustré comme comédien dans Les Petits Mouchoirs, Bac Nord ou Je verrai toujours vos visages, avant de passer derrière la caméra avec Le Grand Bain et L’Amour ouf, tous deux présentés au Festival de Cannes.

Le jury réunit également des cinéastes dont les films ont franchi les frontières en gardant intacte toute leur singularité. La Tunisienne Kaouther Ben Hania, nommée aux Oscars pour Les Filles d’Olfa puis pour La Voix de Hind Rajab, a fait de la lisière entre documentaire et fiction un territoire d’invention. Le Britannique Andrew Haigh, auteur de 45 ans et de Sans jamais nous connaître, explore avec une délicatesse rare l’intimité amoureuse et le poids du passé.

La Franco-Sénégalaise Ramata-Toulaye Sy, dont le premier long métrage, Banel & Adama, explore la force d’un amour absolu dans un récit aux accents de conte, a fait une entrée remarquée sur la scène internationale avec sa sélection en compétition officielle au Festival de Cannes. Le réalisateur et producteur marocain Saïd Hamich Benlarbi connaît, lui, cette compétition de l’intérieur : il y présentait en 2024 son deuxième long métrage, La Mer au loin. Il y revient cette année en tant que juré.

De la France au Maroc, du Danemark à la Tunisie, du Royaume-Uni au Sénégal, en passant par le Luxembourg, ce jury dessine une véritable cartographie du cinéma contemporain. Derrière cette diversité de provenances, autant de façons de faire des films, de les habiter et de les regarder. C’est de cette confrontation des expériences et des sensibilités que naîtront les délibérations, au terme desquelles sera distinguée l’une des nouvelles voix du cinéma mondial.

Le jury dévoilera son palmarès le samedi 28 novembre, lors de la cérémonie de clôture.

S.L.