Coupures d’électricité: la commune de Casablanca écarte sa responsabilité

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Des équipes supplémentaires ont été mobilisées mercredi soir à Casablanca pour dégager les routes et les passages encombrés après le passage de la tempête «Charles». Selon Moulay Ahmed Afilal, adjoint à la maire, ces interventions ont permis de ramasser les déchets, les arbres tombés et les pierres qui entravaient la circulation dans plusieurs quartiers.

Dans une déclaration à Le Site info, il a confirmé la mort d’une personne et les blessures graves d’une autre après l’effondrement du mur d’un établissement scolaire à Salmia. Les autres chutes d’arbres et de pierres sur les trottoirs n’ont pas fait de blessés, a-t-il précisé.

Interrogé sur les coupures d’électricité, Moulay Ahmed Afilal a estimé que ce type d’incident pouvait survenir lors d’épisodes météorologiques violents, y compris dans des pays comme l’Espagne ou les États-Unis. Il a ainsi qualifié ces interruptions de «tout à fait normales» dans de telles circonstances.

L’adjoint à la maire a également affirmé que la commune n’était pas responsable des coupures ayant affecté les secteurs sud de Casablanca. Il assure toutefois qu’elle est restée en contact permanent avec la SRM Casablanca-Settat pour suivre l’évolution de la situation.

La commune a reçu de nombreux appels d’habitants cherchant à comprendre les raisons de la panne. Son rôle consistait, selon lui, à les rassurer et à leur transmettre les informations communiquées par l’opérateur.

Moulay Ahmed Afilal a enfin salué la mobilisation des policiers, des autorités, de la Protection civile et des élus durant la soirée. Tous étaient engagés, a-t-il souligné, pour assister les habitants et les informer des efforts menés afin de rétablir l’électricité dans les zones touchées.

H.M.