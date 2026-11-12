Economie
Devises/Dirham: les cours de change de ce jeudi
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 12 novembre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0448 – 11,6736
1 DOLLAR U.S.A. 9,0583 – 10,5273
1 DOLLAR CANADIEN 6,3536 – 7,384
1 LIVRE STERLING 12,018 – 13,966
1 LIVRE GIBRALTAR 12,019 – 13,967
1 FRANC SUISSE 10,887 – 12,653
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4136 – 2,805
1 DINAR KOWEITIEN 29,08 – 33,796
1 DIRHAM E.A.U. 2,4661 – 2,8661
1 RIYAL QATARI 2,4848 – 2,8878
1 DINAR BAHREINI 24,015 – 27,909
100 YENS JAPONAIS 5,6703 – 6,5899
1 RIYAL OMANI 23,528 – 27,344.
S.L.
A regarder aussi
Maroc-Niger: quel onze pour Mohamed Ouahbi ? (CHEBKA)