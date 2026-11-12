Economie

Devises/Dirham: les cours de change de ce jeudi

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 novembre 2026 - 09:26
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 12 novembre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0448 – 11,6736

1 DOLLAR U.S.A. 9,0583 – 10,5273

1 DOLLAR CANADIEN 6,3536 – 7,384

1 LIVRE STERLING 12,018 – 13,966

1 LIVRE GIBRALTAR 12,019 – 13,967

1 FRANC SUISSE 10,887 – 12,653

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4136 – 2,805

1 DINAR KOWEITIEN 29,08 – 33,796

1 DIRHAM E.A.U. 2,4661 – 2,8661

1 RIYAL QATARI 2,4848 – 2,8878

1 DINAR BAHREINI 24,015 – 27,909

100 YENS JAPONAIS 5,6703 – 6,5899

1 RIYAL OMANI 23,528 – 27,344.

S.L.

A regarder aussi


Maroc-Niger: quel onze pour Mohamed Ouahbi ? (CHEBKA)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)12 novembre 2026 - 09:26