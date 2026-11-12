Mazagan Beach & Golf Resort célèbre le passage à 2027 sous le thème «Starry Night»

Pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année, Mazagan Beach & Golf Resort invite ses hôtes à vivre une soirée exceptionnelle placée sous le thème « Starry Night ». Le 31 décembre, le Resort se pare de ses plus beaux éclats pour une nuit festive où gastronomie, musique et convivialité se rencontrent dans une atmosphère élégante et scintillante.

A cette occasion, plusieurs expériences culinaires et musicales seront proposées dans les restaurants du Resort. Le restaurant Sel de Mer accueillera ses convives autour d’une expérience gastronomique accompagnée d’un groupe de jazz, tandis que Bushra by Buddha-Bar fera voyager les papilles au cœur des saveurs du Moyen-Orient, en musique avec Najat Rajoui. Au Market Place, un généreux buffet international sera rythmé par un groupe live pour une célébration placée sous le signe du partage. Les plus jeunes ne seront pas en reste avec un spectacle spécialement imaginé pour eux.

La soirée se poursuivra dans le lobby avec le traditionnel compte à rebours animé par le DJ résident et Paco pour accueillir ensemble les premières secondes de 2027.

Les festivités se prolongeront le 1er janvier avec un brunch musical au restaurant Olives, ponctué de stations culinaires et gourmandises.

Entre expériences gastronomiques, animations musicales et instants de partage, Mazagan Beach & Golf Resort promet une célébration du Nouvel An placée sous le signe de l’élégance et de l’émerveillement.