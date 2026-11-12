Conseil de gouvernement à Rabat: deux nouvelles nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, deux propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Ces deux nominations concernent le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, indique un communiqué du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Porte-parole du gouvernement.

Il s’agit de Jalal El Moata nommé directeur de l’Aménagement du territoire national et de Mourad Ikkiten désigné directeur de l’Agence urbaine d’Al Hoceima, selon le communiqué.

S.L.