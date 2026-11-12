Aides sociales: le seuil minimum passera de 500 à 600 DH à partir de janvier 2027

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, le projet de décret N°2.26.838 modifiant le décret N°2.23.1067 du Joumada I 1445 H (1er décembre 2023) portant application de la loi N°58.23 relative au régime des aides sociales directes.

Ce projet de décret vise à revaloriser le montant de l’aide forfaitaire, dont le seuil minimum passera de 500 à 600 DH à compter du 1er janvier 2027, a affirmé le ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Porte-Parole du gouvernement, Samir Belfkih, à l’issue d’une réunion du Conseil de gouvernement.

Les autres augmentations seront programmées au cours des années suivantes en vue d’atteindre 1.000 dirhams à l’horizon 2031, a-t-il précisé dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil.

S.L.