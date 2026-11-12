Fès: où en sont les travaux du nouveau stade Hassan II ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le chantier de réalisation du nouveau stade Hassan II de Fès franchira une étape importante à la fin du mois de novembre, avec l’achèvement prévu des travaux de gros œuvre, avant la finalisation de l’ensemble des composantes de la première phase vers fin mars 2027, a annoncé , jeudi, Mehdi Rahmaoui, directeur de projet au sein du groupe TGCC.

« Les travaux de gros œuvre devraient être achevés à la fin du mois en cours, tandis que l’achèvement de l’ensemble des travaux de la première phase, qui comprend également les lots techniques et la couverture de la partie ouest du stade, est prévu vers la fin du mois de mars prochain », a précisé M. Rahmaoui dans une déclaration à la MAP, en marge d’une visite du chantier organisée au profit de représentants des médias locaux et nationaux.

Il a ajouté que l’achèvement des travaux de cette phase est attendu vers la fin du mois de mars 2027, conformément au calendrier fixé.

Cette programmation traduit l’avancement des différentes composantes du projet, dont les travaux ont été lancés en juin dernier, après l’achèvement de l’opération de terrassement consécutive à la démolition de l’ancien stade, a-t-il ajouté.

D’après la même source, le chantier mobilise actuellement entre 650 et 700 personnes, réparties sur plusieurs fronts d’intervention afin de permettre la réalisation simultanée des différentes opérations et d’assurer leur coordination, a fait savoir le responsable.

Dotée d’une capacité d’accueil de 15.000 places, la nouvelle enceinte sportive fait l’objet d’interventions portant sur les différentes structures du stade, ainsi que sur les espaces aménagés en sous-sol. La conduite parallèle de ces opérations nécessite une coordination permanente entre les équipes et les différents corps de métier, a expliqué Rahmaoui.

Une deuxième phase est également prévue dans le cadre du projet. Elle portera notamment sur l’habillage complet de la nouvelle enceinte sportive, a indiqué Rahmaoui, sans préciser la date de son achèvement.

La visite de chantier a permis aux représentants des médias de s’informer directement sur l’état d’avancement des travaux, les différentes interventions en cours et les prochaines étapes de réalisation de cette infrastructure sportive.

S.L.