Agadir: les pluies provoquent un effondrement sur la corniche d’Anza

Une partie du mur et du sol de la corniche d’Anza, au nord d’Agadir, s’est effondrée dans la nuit de mercredi à jeudi, à la suite des fortes pluies qui ont touché la région.

Selon les informations recueillies par Le Site info, cet effondrement a entraîné des infiltrations d’eau dans les rues et les ruelles voisines.

A noter que la région d’Agadir a enregistré d’importants cumuls de pluie ces mercredi et jeudi. À Imouzzer Ida-Outanane, les précipitations ont atteint 110 mm, contre 108 mm à Tiki et 105 mm au centre de santé d’Idmine.

Ces intempéries s’inscrivent dans un épisode de perturbations météorologiques qui touche plusieurs régions du Royaume depuis mercredi.

H.M.