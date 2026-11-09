Réseaux sociaux au Maroc: TikTok gagne du terrain, Facebook recule

Le Maroc compte désormais 35,8 millions d’internautes, soit un taux de pénétration de 92,3%. Mais si la progression de la connectivité ralentit, les usages numériques continuent d’évoluer. TikTok et Instagram renforcent leur audience potentielle, tandis que Facebook enregistre un recul. C’est ce qui ressort du rapport « Digital 2027 : Morocco », publié par DataReportal.

En octobre 2026, le Royaume comptait 35,8 millions d’internautes, soit 318.000 de plus en un an (+0,9%). La progression reste modérée, signe d’un marché qui approche de la saturation. Environ 3 millions de personnes, soit 7,7% de la population, demeurent encore privées d’accès à Internet.

Le pays totalise par ailleurs 56,1 millions de connexions mobiles, soit 144% de la population. Côté performances, le débit médian de l’Internet mobile atteint 69,7 Mb/s, contre 57 Mb/s pour le fixe. Sur un an, le premier a progressé de 15,4%, contre 2,7% pour le second.

TikTok et Instagram en progression

C’est sur les réseaux sociaux que les évolutions sont les plus visibles. Le Maroc comptait 22,9 millions d’identités d’utilisateurs en octobre 2026, soit 59% de la population. Un chiffre en hausse de seulement 0,7% sur un an, mais qui masque des trajectoires très différentes selon les plateformes.

TikTok se distingue avec une audience publicitaire potentielle de 19,6 millions de personnes âgées de 18 ans et plus. Elle a progressé de 2,87 millions en un an, soit 17,2%. YouTube conserve une portée importante, estimée à 22,9 millions de personnes, en hausse de 6%.

À l’inverse, Facebook affiche un recul. Sa portée publicitaire potentielle est estimée à 21,8 millions de personnes, en baisse de 4,4% sur un an. Entre juillet et octobre 2026, la plateforme aurait même perdu 1,3 million de personnes en portée potentielle.

Instagram suit une trajectoire plus favorable, avec une audience publicitaire estimée à 16,2 millions de personnes, en progression de 7,3% sur un an, malgré un léger repli au cours des trois derniers mois.

LinkedIn et Threads accélèrent

D’autres plateformes affichent également des progressions notables. LinkedIn comptait 8,4 millions de membres inscrits au Maroc, soit 1,5 million de plus en un an (+21,7%). Snapchat atteint, de son côté, une portée publicitaire potentielle de 8,16 millions de personnes (+6,7%).

Threads enregistre l’une des plus fortes progressions relatives, avec 1,75 million de personnes potentiellement accessibles, en hausse de 59,1%. Reddit approche, quant à lui, les 972.000 personnes, soit une progression de 21,3%.

Ces chiffres traduisent une évolution du paysage numérique marocain. Alors que la croissance du nombre d’internautes ralentit, la bataille se joue désormais davantage sur les usages et l’attention des utilisateurs. Pour les entreprises comme pour les médias, l’enjeu est aussi de diversifier les plateformes et les canaux de diffusion.

À noter que les chiffres d’audience publicitaire potentielle ne correspondent pas nécessairement au nombre d’utilisateurs actifs. DataReportal rappelle notamment que les méthodes de calcul des plateformes peuvent évoluer.

M.O.