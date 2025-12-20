La MDJS offre un Guide Football CAN 2025

La Marocaine Des Jeux et des Sports (MDJS), en partenariat avec l’hebdomadaire sportif Derby, offre un Guide Football CAN 2025, une publication spéciale conçue pour faire vivre au grand public toute l’intensité, la passion et la ferveur de la CAN 2025, organisée au Maroc.

À travers ce guide, la MDJS et Derby offrent une immersion complète dans l’univers de la CAN, en retraçant l’histoire de la compétition, ses records et son palmarès.

Le guide met également en lumière les villes hôtes et leurs stades, symboles de la modernisation des infrastructures sportives du Royaume, ainsi que l’impact économique, social et culturel de la CAN pour le Maroc et pour le continent africain. Il célèbre aussi la ferveur du public marocain, reconnue comme l’une des plus emblématiques d’Afrique.

L’équipe nationale du Maroc occupe une place centrale dans le guide, avec un focus sur son parcours, ses ambitions et son rôle fédérateur auprès des supporters. Le guide valorise également la formation des jeunes talents africains, en soulignant le rôle structurant de l’Académie Mohammed VI de Football, référence continentale.

Une attention particulière est portée à Ahmed Faras, « le maestro », première légende du football marocain et premier Marocain à avoir remporté le Ballon d’or africain en 1975. Attaquant talentueux et leader charismatique des Lions de l’Atlas, Faras a marqué l’histoire du football national par ses exploits avec le Chabab Mohammedia et l’équipe nationale, notamment lors de la CAN 1976. Au-delà de ses performances sur le terrain, il demeure une source d’inspiration pour les jeunes footballeurs et pour tous les supporters marocains.

Gratuit et largement diffusé, le guide Football CAN 2025 est disponible à travers le canal de distribution MDJS, et la version digitale téléchargeable gratuitement par le grand public sur le portail de la MDJS : www.mdjs.ma

À l’occasion de la sortie du Guide Football CAN 2025, la MDJS lance également un jeu concours permettant aux supporters de remporter deux Pass Atlas Hospitality. La participation se fait via le jeu concours accessible sur le compte Instagram officiel de la MDJS :

https://www.instagram.com/mdjs_officiel/

À propos de la MDJS

Entreprise publique citoyenne créée en 1962, la Marocaine Des Jeux et Des Sports œuvre pour promouvoir un jeu responsable et légal au service du développement du sport marocain. L’intégralité de ses bénéfices est reversée au Fonds National de Développement du Sport (FNDS), qui constitue le bras armé de l’État pour développer la pratique sportive dans tout le Royaume, via la construction d’infrastructures (notamment de proximité) et le soutien aux fédérations et sportifs marocains. Le FNDS contribue également au financement de manifestations et compétitions sportives