Sportech Summit by MDJS : forum international de l’innovation sportive revient pour une 3ème édition

Fort du succès des deux éditions précédentes, le Sportech Summit by MDJS s’est imposé comme un rendez-vous international de référence des écosystèmes sportif, entrepreneurial et de la technologie.

L’événement réunit chaque année entrepreneurs, investisseurs, entreprises, médias et partenaires institutionnels autour d’un objectif commun : stimuler l’innovation sportive, encourager l’investissement et accompagner l’émergence de startups de la sportech à fort potentiel.

Dans la continuité de cette dynamique, sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Accelab organise la troisième édition du Sportech Summit by MDJS le mercredi 21 janvier 2026 à INSMAC de Rabat. Comme lors des précédentes éditions, le Summit marquera également le lancement officiel de la nouvelle cohorte du programme d’accélération Stadium by MDJS, dédié aux startups de la sportech.

Les temps forts de la journée seront :

Allocution d’ouverture de Madame Amal El Fallah Seghrouchni, Ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration.

Un panel d’experts autour du thème : « Des stades aux pixels : comment les méga-événements inspirent la sportech africaine ? », qui abordera les principaux enjeux liés à l’innovation et à l’investissement sportifs.

La présentation des startups sélectionnées pour intégrer le programme d’accélération Stadium by MDJS, qui dévoileront leurs solutions devant un public qualifié estimé entre 250 et 300 participants.

La remise du trophée e-sport by APSEM aux gagnants du tournoi d’e-football organisé en ligne plusieurs semaines avant l’événement.

Le speed networking entre représentants des fonds d’investissement partenaires d’Accelab et startups.

La journée se clôturera par une session de networking, conçue comme un espace privilégié pour favoriser les échanges, renforcer les collaborations et faire émerger de nouvelles synergies.

Accelab réaffirme sa mission d’incubateur et accélérateur marocain dédié au sport et au tourisme. Basé à Rabat, il mobilise experts, partenaires institutionnels et investisseurs pour soutenir les entrepreneurs. Il contribue ainsi à la structuration des projets, à la levée de fonds et à l’essor de l’écosystème entrepreneurial marocain.

Le Sportech Summit by MDJS se positionne ainsi comme un forum incontournable réunissant les écosystèmes du sport, de l’innovation et de l’investissement, avec pour ambition de formuler des recommandations concrètes en faveur du développement de la sportech et de renforcer le positionnement du Maroc comme hub régional de l’innovation sportive.

A noter que Stadium by MDJS compte à son actif trois levées de fonds comprises entre 2 à 5 millions de dirhams.