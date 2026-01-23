La MDJS aux meilleurs standards internationaux en matière de sécurité et d’intégrité

La MDJS s’est vu renouveler ses certifications selon la norme ISO/IEC 27001:2022 et les standards de contrôle de sécurité de la World Lottery Association (WLA), version 2024.

L’ISO/IEC 27001 version 2022 est un référentiel international qui spécifie les exigences relatives à un Système de Management de la Sécurité de l’Information. Cette norme fournit les outils nécessaires à une évaluation pertinente des risques et à la mise en place de contrôles appropriés pour préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de l’information.

En complément, le standard de contrôle de sécurité de la World Lottery Association (WLA-SCS : 2024), définit une norme de gestion des risques, de l’intégrité et de la sécurité. Il permet aux loteries d’atteindre un niveau de contrôle correspondant aux bonnes pratiques du secteur afin d’accroître la confiance dans l’intégrité des opérateurs de loterie.

Cette version révisée du référentiel en 2024, renforce les exigences en matière de cybersécurité, de résilience opérationnelle et de protection des données sensibles liées aux activités de loterie et de paris. Elle introduit également une approche plus intégrée de la gestion des risques, en cohérence avec la norme ISO/IEC 27001 version 2022.

Au terme d’un audit exhaustif effectué par le Bureau VERITAS, le Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI), qui soutient les activités de développement, de marketing, des ventes et des opérations de la MDJS, a été évalué conforme aux standards requis et aux meilleures pratiques internationales.

La reconduction de ces certifications, valides pour une durée de trois années avec un audit de réexamen annuel, atteste de la mise en œuvre permanente d’un référentiel de bonnes pratiques en termes de gestion des données et de l’information, ainsi que de l’application des meilleures procédures, en matière de sécurité et de gestion des risques.

L’alignement de la MDJS aux standards de contrôle de sécurité de la World Lottery Association, seuls standards de sécurité reconnus internationalement dans le secteur des loteries, démontre que la MDJS répond aux normes les plus élevées de la profession garantissant ainsi la fiabilité et l’intégrité de ses opérations de jeux.

La MDJS a été, en 2005, la première institution africaine de jeux et la 21ème dans le monde à obtenir, puis à confirmer depuis cette date la double certification ISO 27001 et WLA.

A propos de la MDJS

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) est une entreprise publique à mission dont la raison d’être est, à l’instar de toute loterie d’Etat à travers le monde, d’encadrer l’activité de paris sportifs et de loteries en canalisant la population de joueurs vers une offre légale et responsable.

Partenaire N°1 du sport national, la Marocaine des Jeux et des Sports soutient le sport marocain depuis plus de soixante ans en versant l’intégralité de ses résultats au FNDS (Fonds National du Développement du Sport) dont l’objet est notamment de subventionner les actions des fédérations sportives, d’accompagner les sportifs de haut niveau représentant le Maroc et de financer des infrastructures sportives, en particulier de proximité.

Résolument citoyenne, la MDJS a obtenu pour la première fois le label RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) de la CGEM en 2013. En reconnaissance de ses efforts constants pour protéger les intérêts de ses parties prenantes ce label lui a été renouvelé deux fois depuis.

Par ailleurs, en reconnaissance de la conformité de ses pratiques aux meilleurs standards internationaux, la MDJS a obtenu, et renouvelé régulièrement depuis 2013, la certification du plus haut niveau en matière de Jeu Responsable délivrée par la WLA (World Lottery Association).