iCAUR arrive au Maroc avec deux SUV

Auto Hall Luxury Motors, filiale du Groupe Auto Hall, officialise le lancement de Icaur au Maroc, marque automobile du Groupe Chery, et dévoile ses deux premiers modèles sur le marché marocain : iCAUR 03T et iCAUR V27.

À travers cette introduction, Auto Hall Luxury Motors enrichit le paysage automobile national avec une marque à l’identité singulière, portée par une ambition claire : proposer une nouvelle expérience de mobilité, où design, innovation technologique et expression individuelle se rencontrent.

iCAUR : une nouvelle expression de l’automobile

Guidée par sa philosophie « Classic Never Fades », iCAUR réinterprète les codes du design automobile en associant esthétique intemporelle, caractère affirmé et technologies de nouvelle génération. Bien plus qu’une marque de véhicules, iCAUR développe un univers distinctif articulé autour de quatre fondamentaux : un design iconique et immédiatement reconnaissable, des technologies intelligentes, une approche de personnalisation permettant à chacun d’exprimer son style, et une vision tournée vers un écosystème de mobilité plus durable. Cette philosophie se traduit par des modèles à forte personnalité, conçus pour offrir une expérience automobile à la fois émotionnelle, technologique et résolument contemporaine.

Deux SUV iconiques, deux expressions d’une même philosophie

Pour son arrivée au Maroc, iCAUR introduit deux SUV aux personnalités complémentaires, tous deux équipés de la technologie REEV (Range Extended Electric Vehicle), associant une propulsion électrique à un moteur thermique générateur d’électricité pour prolonger l’autonomie et offrir davantage de liberté dans les déplacements.

iCAUR 03T : un design affirmé, une personnalité unique

Avec ses lignes géométriques, sa silhouette robuste et son caractère distinctif, le iCAUR 03T bouscule les conventions du SUV traditionnel.

Pensé pour les conducteurs en quête de singularité, il associe un design audacieux, des technologies intelligentes et une transmission intégrale AWD, offrant polyvalence et agrément de conduite. Ses principaux atouts :

• Design iconique aux lignes affirmées et à l’identité distinctive.

• Carrosserie multi-chambre 100% aluminium.

• Technologie REEV à autonomie prolongée.

• Transmission intégrale AWD.

• Univers de personnalisation permettant d’affirmer son individualité. Disponible au Maroc en une version unique REEV AWD, au prix de 379 000 DH.

iCAUR V27 : une présence remarquable, une nouvelle dimension du premium

Le iCAUR V27 incarne une interprétation statutaire et contemporaine du SUV iconique. Avec ses proportions généreuses, sa silhouette imposante et son design intemporel, il affirme une présence remarquable sur la route.

Alliant raffinement, technologies de nouvelle génération et polyvalence, le V27 a été pensé pour offrir une expérience de conduite distinctive, où confort, innovation et liberté de mouvement se conjuguent.

Ses principaux atouts :

• Design iconique et silhouette statutaire.

• Technologie REEV associant conduite électrique et autonomie prolongée.

• Confort et polyvalence pour les déplacements quotidiens comme pour les longs trajets.

• Deux configurations de transmission : RWD et AWD.

Disponible au Maroc en deux versions :

• iCAUR V27 REEV RWD : 419 000 DH

• iCAUR V27 REEV AWD : 459 000 DH

Un réseau national et un service après-vente portés par l’expertise Auto Hall

Le développement de iCAUR au Maroc s’appuie sur la solidité, l’expérience et le savoir-faire du Groupe Auto Hall, acteur historique de la distribution automobile dans le Royaume. D’ici fin 2026, la marque prévoit une présence dans quatre villes stratégiques : Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger, afin d’assurer proximité et accessibilité à ses clients. Au-delà de la commercialisation, Auto Hall Luxury Motors place la qualité de l’expérience client au cœur de sa stratégie. En s’appuyant sur l’expertise et le savoir-faire du Groupe Auto Hall, la marque garantit un accompagnement après-vente de qualité, assuré par des équipes techniques spécialisées. Cet engagement se traduit également par une garantie constructeur de 7 ans sur les véhicules iCAUR, témoignant de la confiance de la marque dans la qualité et la fiabilité de ses modèles, et offrant aux clients une sérénité durable. L’ambition est d’offrir une expérience complète et rassurante, à la hauteur du positionnement premium et technologique de iCAUR.

Une nouvelle signature sur le marché automobile marocain

Avec le lancement des 03T et V27, Auto Hall Luxury Motors marque une nouvelle étape dans sa stratégie de développement et affirme sa volonté d’introduire des marques innovantes, en phase avec les nouvelles attentes des automobilistes marocains. Plus qu’une nouvelle marque sur le marché, iCAUR apporte une nouvelle manière de concevoir l’automobile : des modèles qui se distinguent par leur design, séduisent par leur technologie et s’affirment par leur personnalité. iCAUR — Classic Never Fades.