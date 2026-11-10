L’Atelier 21 sélectionnée pour participer à la 29e édition de Paris Photo

La galerie d’art L’Atelier 21 a été sélectionnée pour participer à la 29e édition de Paris Photo, qui

se déroule du 12 au 15 novembre 2026 au Grand Palais à Paris. Elle y présente un solo show de Hicham Benohoud, figure majeure de la photographie marocaine contemporaine, réunissant des

photographies issues de Perchoirs et Papier peint, deux séries inédites, ainsi que de Landscaping.

Créée en 1997, Paris Photo est devenue la foire internationale de référence pour la photographie.

Son édition 2025 a réuni plus de 220 exposants venus d’une trentaine de pays et accueilli près de

75 000 visiteurs, dont 18 000 collectionneurs et invités professionnels. Sous la verrière du Grand

Palais se retrouvent chaque année les galeries, les institutions et les collections qui font le marché

de la photographie, ainsi que la presse spécialisée internationale. Y être sélectionné, et plus encore

y présenter un solo show, inscrit un artiste dans cette scène et donne à son travail une visibilité

que peu de rendez-vous offrent. Pour L’Atelier 21, cette participation prolonge l’engagement de la

galerie en faveur des arts plastiques au Maroc et de leur promotion sur la scène internationale.

La 29e édition de Paris Photo s’inscrit dans le cadre du Bicentenaire de la photographie. Le

secteur Principal réunit 152 galeries venues de 31 pays, parmi lesquelles 45 présentent un solo

show. Pour cette édition anniversaire, la foire déploie au Grand Palais une programmation

spéciale mettant en perspective l’histoire de la photographie et la création contemporaine.

« Je photographie ce que je construis. Je construis ce que je photographie. » Cette phrase de

Hicham Benohoud résume un processus qui tient autant du chantier que de la photographie. Dans

le sud du Maroc, l’artiste fait fabriquer des structures métalliques, construire et tapisser un mur en

parpaing, ou disposer au sol des centaines de carreaux et de matériaux. Des habitants des villages

avoisinants prennent parfois place dans ces dispositifs. Tout ce que montre l’image a réellement

existé devant l’appareil : Benohoud n’utilise ni intelligence artificielle, ni trucage, ni Photoshop.

L’étrangeté de ses photographies n’est pas issue d’une post-production ; elle est construite dans le

réel. La complexité de ces dispositifs limite parfois la production à une seule photographie par

jour.

Dans Perchoirs, des structures métalliques accueillent des hommes et des femmes perchés au

milieu de paysages immenses. Dans Papier peint, un mur recouvert de papier peint fait surgir un

fragment d’espace domestique au cœur d’un paysage aride. Dans Landscaping, des carreaux et

des matériaux disposés au sol font apparaître, depuis le point de vue précis de l’appareil, des

volumes et des perspectives qui semblent impossibles. Les trois séries procèdent ainsi d’un même

principe : construire dans le réel des situations qui nous font douter de ce que nous voyons.

Ce trouble visuel n’est pourtant pas seulement un jeu de perception. À travers ces séries,

Benohoud dit porter « un regard personnel sur une société marocaine riche, complexe et

insaisissable ». Pour l’artiste, les subterfuges et les illusions d’optique qu’il met en œuvre font

écho au Maroc lui-même, qui peut paraître « beau et coloré » tout en cachant une réalité « rude et

dure ».

Né en 1968 à Marrakech, Hicham Benohoud développe depuis les années 1990 une œuvre

photographique fondée sur la mise en scène et l’intervention dans le réel. Son travail a notamment

été présenté au Centre Pompidou et au Palais de Tokyo à Paris, à la Tate Modern et à la Hayward

Gallery à Londres. En 2025, le livre The Classroom, consacré à sa série historique La Salle de

classe (1994–2002), a reçu le Paris Photo–Aperture PhotoBook of the Year Award – l’un des plus importants prix au monde qui récompense un livre de photographies. Ses œuvres figurent

dans plusieurs collections majeures, parmi lesquelles celles de la Tate à Londres, du Museo Reina

Sofía à Madrid, du Fonds national d’art contemporain (France), du MuHKA – Museum of

Contemporary Art Antwerp et du MACAAL – Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden à

Marrakech.