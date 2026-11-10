Diabète pédiatrique: Novo et la SMEDIAP lancent un centre à Marrakech

Marrakech s’apprête à accueillir son premier centre d’éducation thérapeutique destiné aux enfants vivant avec le diabète. Porté par Novo et la Société marocaine d’endocrinologie et de diabétologie pédiatrique (SMEDIAP), le projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative Changing Diabetes in Children (CDiC).

Le centre a pour objectif d’aider les enfants à mieux comprendre leur maladie et à acquérir, avec l’appui de leurs proches, les repères nécessaires pour la gérer au quotidien. Le programme prévoit également un accompagnement des familles, qui jouent un rôle central dans le suivi des enfants. Les partenaires entendent ainsi améliorer leur prise en charge et leur qualité de vie.

La cérémonie officielle de lancement se tiendra en présence de la directrice générale du CHU de Marrakech, de l’ambassadrice du Danemark au Maroc et de la vice-présidente de Novo Afrique.