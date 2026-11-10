Fouzi Lekjaa va-t-il quitter la commission des finances de la CAF ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, lundi, la tenue de l’Assemblée générale élective de l’instance fédérale, le 12 décembre prochain, à l’issue de sa réunion présidée par Fouzi Lekjaa.

Lors de cette réunion, le président de la FRMF a souligné l’importance des réunions entre les responsables de la Fédération avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, en marge de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de futsal et de la Coupe du monde féminine U17, indique un communiqué de la FRMF.

Concernant les informations relayées au sujet d’une éventuelle démission de son poste de membre de la Commission des finances de la Confédération Africaine de Football, Lekjaa a précisé qu’une telle démarche pourrait s’inscrire dans le cadre de la nécessité de renforcer la représentativité du Maroc au sein d’autres commissions importantes de l’instance continentale, permettant ainsi au Royaume de poursuivre sa contribution aux différents domaines de gestion et de développement du football africain.

Lekjaa a également insisté sur la nécessité de se conformer aux dispositions des lois et règlements en vigueur et de respecter les procédures juridiques et réglementaires encadrant la prochaine Assemblée Générale élective de la Fédération Royale Marocaine de Football.

Lors de cette réunion, le Comité directeur a approuvé le procès-verbal de sa précédente réunion, tenue le 3 août dernier.

Concernant le championnat de première division, le président de la Ligue Nationale de Football Professionnel, Abdessalam Belegchour, a présenté un exposé sur les différents championnats placés sous la responsabilité de la Ligue. Il a notamment abordé la situation des compétitions, les contraintes rencontrées ainsi que les mesures prises pour garantir leur bon déroulement et développer la sphère du football professionnel national.

Dans ce cadre, le président de l’instance fédérale a appelé à l’ouverture d’une nouvelle étape, fondée sur la rupture définitive avec les litiges et les conflits, et sur l’engagement de l’ensemble des clubs à respecter les lois et règlements en vigueur, tout en veillant à l’exécution et à l’application des décisions rendues par la Commission de contrôle et de gestion.

Il a également souligné la nécessité d’adopter des règles juridiques claires et explicites et de veiller à leur application, afin de garantir le respect des institutions et des engagements, tout en consacrant les principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des compétitions nationales de football.

S’agissant de la programmation du championnat et de la Coupe du Trône, Lekjaa a insisté sur la nécessité de fixer à l’avance les périodes de suspension des compétitions, tout en veillant à informer les clubs suffisamment tôt des dates d’interruption et de reprise, ainsi que du calendrier des matchs, afin de leur permettre de bien se préparer et de respecter la programmation établie.

De son côté, le président de la Ligue Nationale de Football Amateur (LNFA), Jamal Kaaouachi, a présenté un exposé détaillé sur la situation générale du lancement de la saison sportive 2026-2027. Il a passé en revue les différents aspects organisationnels et administratifs liés aux compétitions de football amateur, ainsi que les mesures prises pour accompagner les clubs et développer ce niveau de compétition.

Kaaouachi a affirmé que la LNFA poursuit ses missions d’organisation et de développement du football amateur, ainsi que d’accompagnement de ses différentes composantes, conformément aux principes de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance.

La présidente de la Ligue Nationale de Football Féminin (LNFF), Khadija Ila a, pour sa part, présenté un exposé sur les différentes compétitions organisées par la LNFF au titre de la saison sportive 2026-2027. Elle a notamment détaillé les programmes des compétitions, leur organisation, leurs dates de lancement et de clôture, ainsi que les subventions et primes financières accordées aux clubs.

A cet égard, le président de la FRMF a a appelé la LNFF à tirer profit des nouveaux terrains aménagés dans le cadre de l’extension du Complexe Mohammed VI de Football, qui a accueilli les compétitions de la Coupe du monde féminine U17, organisée avec un grand succès, ainsi que des stades Moulay Rachid et Larbi Zaouli à Casablanca et du stade Zerktouni à Marrakech. Cette démarche vise à contribuer au développement du football féminin sur les plans technique et médiatique.

Il a également appelé au renforcement de la couverture télévisuelle des compétitions du championnat national féminin, à travers la retransmission de deux matchs par semaine, afin de contribuer à une meilleure visibilité du football féminin.

Lekjaa a, par ailleurs, annoncé l’acquisition de 24 grands autocars au profit des clubs, en partenariat avec la FIFA, dans le cadre du programme FIFA-Forward. Ces autocars seront répartis entre les clubs des première et deuxième divisions nationales.

Il a également annoncé la volonté d’augmenter le montant des primes financières accordées aux clubs sacrés, dans le cadre de la poursuite du soutien accordé au football national et inciter ainsi les clubs à améliorer leurs performances et à obtenir des résultats positifs, appelant la Direction Technique Nationale à élaborer de nouveaux programmes de formation destinés aux cadres techniques et aux entraîneurs, dans le prolongement des différentes sessions de formation qu’elle organise.

Pour ce qui est du volet de l’arbitrage, le directeur technique national de l’arbitrage, Abderrahim El Arjoun a passé en revue la situation de l’arbitrage national et les préparatifs en cours pour la saison sportive actuelle. Il a notamment évoqué la tenue d’une réunion avec les arbitres, qu’il a qualifiée de positive, au cours de laquelle plusieurs questions relatives au développement du système de l’arbitrage et à l’amélioration de son niveau ont été examinées.

Dans ce contexte, Lekjaa a insisté sur la nécessité d’améliorer la formation des jeunes arbitres et de développer leurs compétences techniques et physiques, afin de préparer une nouvelle génération d’arbitres capable d’accompagner l’évolution du football national. Il a également souligné l’importance de faire preuve d’intégrité, d’honnêteté et de préserver la réputation du football marocain.

Le président de la FRMF a aussi appelé à faire preuve de fermeté à l’égard de tout comportement susceptible de porter atteinte à l’image des compétitions nationales, soulignant que la LNFP doit transmettre à la Commission d’éthique les communiqués publiés par les clubs contenant des accusations ou des allégations portant atteinte à l’intégrité de l’arbitrage, afin qu’ils soient examinés et que les décisions appropriées soient prises en conséquence, ainsi que la nécessité de traiter avec sérieux les protestations formulées par les clubs et de maintenir un dialogue régulier avec ces derniers.

S.L.