Raja: Abdelkrim El Jinani en passe de garder le banc

Deux matchs, deux victoires. Abdelkrim El Jinani a convaincu la commission sportive du Raja de Casablanca de lui faire confiance. Selon une source proche du dossier, le club devrait annoncer dans les prochaines heures sa confirmation à la tête de l’équipe première.

La commission sportive avait fixé un objectif de quatre points sur les deux dernières rencontres. Le technicien marocain en a pris six, grâce à la victoire face à l’AS FAR et à l’IRT. Ce bilan a convaincu les dirigeants de poursuivre avec lui, précise la même source.

Arrivé sur le banc à titre intérimaire après le départ de Paco Jémez, El Jinani a également gagné le soutien des supporters. Il reste désormais au Raja à officialiser sa décision.

H.M.