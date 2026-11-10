Maroc: le prix du poulet commence à baisser

Le commerçant s’attend à une nouvelle baisse dans les prochains jours. Selon lui, la hausse des prix pèse aussi sur les détaillants. Certains, faute de pouvoir absorber l’augmentation de leurs coûts, risquent de devoir mettre la clé sous la porte.

Dans une précédente déclaration à Le Site info, Khalid Rabti, responsable de la communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc, avait expliqué la récente hausse des prix par les difficultés rencontrées par les éleveurs depuis le mois de mai.

Après l’Aïd al-Adha, les producteurs avaient maintenu une offre importante en prévision de la hausse habituelle de la consommation de viande blanche en été. La demande a toutefois reculé, les ménages se tournant davantage vers la viande du sacrifice. Les volailles se sont alors accumulées dans les élevages, accentuant la baisse des prix et les pertes des producteurs.

Ce déséquilibre a aussi touché les couvoirs. Selon Khalid Rabti, le recul de la demande de poussins d’un jour a entraîné une chute de leurs prix et perturbé le cycle de production.

H.M.