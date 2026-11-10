L’innovation au cœur du 9e Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders à Essaouira

Du 7 au 9 novembre, la ville d’Essaouira accueillait la 9e édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders. Organisé par l’Ambassade de France et l’Institut français du Maroc, ce rendez-vous rassemblait près de 120 jeunes engagés, venus de plusieurs pays du pourtour méditerranéen, autour d’une thématique : « L’innovation au service de la jeunesse méditerranéenne ».

Ce sujet s’inscrivait dans le cadre de la priorité accordée à l’innovation par l’Institut français du Maroc cette année, avec sa saison culturelle « J-Lioum : ce qui vient » et a marqué la clôture de la « Saison Méditerranée » organisée par la France en 2026.

Pendant trois jours, les participants ont assisté à des tables rondes consacrées notamment à l’intelligence artificielle, ainsi qu’à des ateliers pratiques animés par des professionnels.

Ces séquences étaient complétées par des rencontres informelles, dont une visite de la ville d’Essaouira avec André Azoulay, Conseiller du Roi Mohammed VI.

Celui-ci a déclaré : «Ce forum a été l’opportunité pour nous de prendre la juste mesure de ce que nous sommes et de résister à toutes ces tentations régressives, qui sont dans l’air du temps. Nous avons été ensemble et nous avons été heureux d’être ensemble. Chers participantes et participants, vous nous avez révélé tout ce que vos générations représentent pour demain. Nous allons tous partir plus confiants pour le jour d’après, pour nos enfants et nos petits enfants. Et pour un Maroc que vous rendrez encore plus grand ».

La participation de Nadia Hai, Ambassadrice française et déléguée interministérielle à la Méditerranée, a permis d’apporter un éclairage sur les ambitions de la France s’agissant des perspectives de coopération avec la jeunesse méditerranéenne.

Selon l’Ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, qui est intervenu lors de la cérémonie de clôture du forum : « la France et le Maroc contribuent à faire de l’espace euro-méditerranéen un espace de projets communs, et cela grâce à leurs jeunesses respectives ».

À travers cette nouvelle édition, le Forum a réaffirmé l’importance de donner aux jeunes talents une place active dans la construction de l’avenir méditerranéen.

En leur offrant des espaces pour confronter leurs idées, développer leurs compétences et créer des liens au-delà des frontières, il entendait renforcer leur capacité à agir et à faire émerger des réponses collectives aux défis communs.

« Au fond, ce qui rassemble les jeunes réunis lors de ce forum, c’est le désir de ne pas rester spectateurs des transformations de nos sociétés, mais d’en être les acteurs » a déclaré Chloé Goupille, Directrice Générale de l’Institut Français du Maroc.

Cette rencontre a bénéficié de l’appui d’André Azoulay, Conseiller du Roi Mohammed VI, de l’association Essaouira-Mogador, de partenaires associatifs marocains à l’instar de Marocains Pluriels et Enactus Morocco et du soutien de la Fondation Sekkat.