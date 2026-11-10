Alerte météo au Maroc: fortes pluies et rafales de vent à partir de ce mercredi

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Par LeSiteinfo avec MAP

Des pluies ou averses localement fortes avec risque de grêle et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales sont prévues, du mercredi au jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Oscillant entre 80 et 110 mm, ces pluies ou averses localement fortes sont prévues, du mercredi à 12h00 au jeudi à 12h00, dans les provinces de Taza, Chefchaouen, Al Hoceima, Ouezzane, Tétouan, Sidi Kacem et Taounate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Ces pluies ou averses (50 à 80 mm), sont également prévues, du mercredi à 13h00 au jeudi à 12h00, dans les provinces de Kénitra, Essaouira, Larache et Sidi Slimane, et du mercredi de 17h00 au jeudi à 12h00, dans les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Rabat, Salé et Skhirat-Témara.

Ce même phénomène (30 à 50 mm) devra également toucher, du mercredi à 12h00 au jeudi à 12h00, les provinces de M’diq-Fnideq, Tanger-Assilah et Fahs-Anjra et du mercredi à 17h00 au jeudi à 12h00, les provinces de Safi, El Jadida, Nouaceur, Mohammédia, Mediouna, Casablanca, Berrechid, Benslimane, Fès, El-Hajeb, Ifrane, Sefrou, Tiznit, Moulay Yacoub, Meknès, Khémisset, Sidi Bennour, Inezgane-Ait-Melloul, Taroudant et Chtouka Ait-Baha.

Mercredi de 12h00 à 23h00, de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales (90 à 100 km/h), sont par ailleurs attendues dans les provinces de Sidi Bennour, Safi, Chichaoua, Essaouira, Youssoufia, Tétouan, El Jadida, Al Haouz, Taza, Driouch, Al Hoceima, Tanger-Assilah et Chefchaouen.

Le même phénomène (80 à 90km/h) est prévu dans les provinces d’Errachidia, Figuig, Mediouna, M’diq-Fnideq, Kénitra, Berrechid, Benslimane, Casablanca, Mohammédia, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Guercif, Fahs-Anjra et Larache, relève la même source.

S.L.