Leapmotor Maroc et Toogo s’associent pour déployer 210 citadines électriques

Leapmotor Maroc et Toogo annoncent le déploiement de 210 citadines T03 100% électriques au sein de la flotte Toogo. Ce partenariat donnera naissance à l’une des plus importantes flottes électriques dédiées aux services VTC au Maroc.

Les passagers bénéficieront de trajets silencieux, fluides et sans émissions locales à l’usage. Les chauffeurs disposeront d’un véhicule compact adapté aux rotations urbaines. Pour Toogo, cette flotte constitue un levier de différenciation ; pour Leapmotor Maroc, une démonstration de sa technologie électrique en conditions d’exploitation professionnelles.

« La transition énergétique prend tout son sens lorsqu’elle se traduit par des usages concrets. Avec Toogo, le déploiement de 210 véhicules électriques permettra de réduire les émissions locales à l’usage et le bruit en ville, tout en faisant découvrir cette mobilité aux passagers au quotidien. Ce partenariat illustre notre volonté d’accompagner l’électrification du transport urbain au Maroc avec des solutions adaptées aux besoins des opérateurs. » Yves Peyrot Des Gachons, Directeur Général

de Stellantis Maroc.

Une citadine adaptée à l’exploitation urbaine

La T03 associe des dimensions compactes, une transmission automatique à rapport unique et trois modes de conduite. Sa motorisation électrique offre une réponse immédiate et progressive, tandis que le faible niveau sonore et l’absence de vibrations renforcent le confort à bord.

La version destinée à Toogo offre jusqu’à 265 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Compatible avec la recharge rapide en courant continu jusqu’à 45 kW, elle passe de 30 à 80 % de charge en 36 minutes. Son chargeur embarqué AC de 7 kW et son connecteur CCS Combo 2 permettent d’adapter la recharge aux rythmes d’exploitation et doivent contribuer à limiter les interruptions d’activité.

« La T03 réunit les atouts essentiels pour les déplacements urbains : un gabarit compact, jusqu’à 265 km d’autonomie et une recharge rapide. Pour Toogo, ces caractéristiques permettent d’organiser les rotations et la recharge selon les besoins de l’activité. Ses aides à la conduite et ses 6 airbags complètent une offre pensée pour allier simplicité d’usage, confort et sécurité des chauffeurs et des passagers. » Nouamane Amallah, Directeur Leapmotor Maroc.

La sécurité au cœur de chaque trajet

La T03 dispose de 12 systèmes avancés d’aide à la conduite et de 6 airbags, complétés notamment par une caméra de recul, des radars de stationnement, le contrôle électronique de stabilité, l’assistance au démarrage en côte et la surveillance de la pression des pneumatiques. Le démarrage sans clé et les rétroviseurs dégivrants à réglage électrique facilitent l’usage quotidien.

« Les chauffeurs sont au cœur de notre projet de mobilité. À travers ce partenariat avec Leapmotor, nous souhaitons leur permettre d’accéder à un véhicule électrique adapté à leur activité et les accompagner vers la propriété. Notre ambition est de construire avec eux une relation durable, fondée sur la confiance, et de soutenir le développement de notre réseau. Nous sommes convaincus que leur implication est essentielle pour faire progresser la mobilité électrique au Maroc.» Hicham Amadi, Directeur Général de Toogo.

Leapmotor et Toogo partagent des valeurs communes : l’innovation et le « peace of drive », pour une mobilité plus simple, confortable et sereine. En réduisant les émissions locales à l’usage et le bruit en ville, ce déploiement fait découvrir l’électrique au quotidien et éprouve cette technologie en conditions réelles de transport urbain.