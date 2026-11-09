Le Salon International de l’Aviculture au Maroc « Dawajine 2026 » tient sa 27ème édition

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime et de la Souveraineté Alimentaire, Khalid Hatimy, a présidé, le mercredi 4 novembre 2026, au Parc d’Exposition Mohammed IV à El Jadida, la cérémonie d’inauguration officielle de la 27ᵉ édition du Salon International de l’Aviculture au Maroc « Dawajine 2026 », placée sous le thème « L’aviculture marocaine au rendez-vous de 2030 ». Il était accompagné du Gouverneur de la province d’El Jadida, Sidi Salah Daha, du Président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER), du Président de la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA), ainsi que de responsables du Ministère.

Organisée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, par la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA), cette édition se tient du 3 au 5 novembre 2026. Elle constitue un rendez-vous annuel majeur pour les professionnels de la filière avicole, favorisant les échanges d’expertise, le développement des partenariats et la promotion de l’investissement. Elle offre également une plateforme de présentation des innovations techniques et technologiques, contribuant à la modernisation du secteur et au renforcement de son ouverture sur les marchés internationaux, notamment africains.

Une filière stratégique au service de la souveraineté alimentaire

La filière avicole occupe une place centrale dans le paysage agricole national, compte tenu de son poids économique et social et de sa contribution déterminante à la sécurité alimentaire du Royaume.

En 2025, la production nationale a atteint environ 828 000 tonnes de viandes de volailles et 7,06 milliards d’œufs de consommation, permettant de couvrir la totalité des besoins nationaux en ces produits. Les viandes de volailles représentent, à elles seules, près de 55 % de la consommation totale de viandes au Maroc.

Avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 48 milliards de dirhams, la filière contribue également de manière significative à l’emploi, avec près de 181 000 emplois directs et 350 000 emplois indirects.

Le contrat-programme 2021-2030 : un levier de modernisation et de compétitivité

S’inscrivant dans les orientations de la stratégie « Génération Green 2020-2030 », le contrat-programme relatif au développement de la filière avicole pour la période 2021-2030 a été signé le 4 mai 2023 avec la FISA, en marge de la 15ᵉ édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), à Meknès.

Mobilisant un investissement global de 2,02 milliards de dirhams, dont 1,4 milliard de dirhams apporté par la FISA et 620 millions de dirhams par l’Etat, ce contrat-programme constitue un cadre structurant pour accompagner la transformation de la filière, améliorer ses performances et consolider sa contribution à la souveraineté alimentaire nationale.

À l’horizon 2030, il ambitionne de porter la production nationale de viandes blanches à 912 000 tonnes et celle des œufs de consommation à environ 7,6 milliards d’unités. Il prévoit également la création de quelque 140 000 emplois supplémentaires, portant le nombre total d’emplois générés par la filière à près de 600 000.

La mise en œuvre de ce contrat-programme s’articule autour de plusieurs axes prioritaires visant à lever les contraintes qui affectent certains maillons de la chaîne de valeur et à renforcer les capacités de production nationales.

Les actions prévues portent notamment sur la réhabilitation et la modernisation des unités d’élevage avicoles, l’amélioration de la productivité des élevages et la production au Maroc des reproducteurs, ainsi que l’amélioration des circuits de commercialisation des produits avicoles. Elles visent également à améliorer les conditions de transport des volailles, dans le respect des exigences sanitaires et du bien-être animal.

Le dispositif prévoit également le développement de projets d’agrégation autour des abattoirs avicoles, des unités de découpe et de conditionnement, ainsi que des unités de transformation des œufs. Il accorde par ailleurs une attention particulière à l’encouragement de l’investissement, à l’installation et à l’équipement des unités de production d’aliments pour volailles et des couvoirs, ainsi qu’au renforcement de l’encadrement sanitaire et technique à tous les niveaux de la chaîne de valeur.

À travers ces engagements, le contrat-programme vise à consolider les acquis de la filière, à améliorer sa productivité et sa compétitivité et à renforcer sa capacité à répondre durablement aux besoins du marché national, tout en favorisant le développement des débouchés à l’export, notamment sur les marchés africains.