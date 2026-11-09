Youssef Safri approché par le Raja ? Il répond

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Youssef Safri a mis les choses au clair sur les rumeurs qui l’envoient au Raja de Casablanca. Après la victoire du Kawkab de Marrakech face au Wydad (2-1), l’entraîneur a affirmé qu’il n’avait reçu aucune offre du Raja et qu’il n’avait eu ni entretien ni échange téléphonique récent avec le président du club, Jawad Ziyat.

Le technicien a toutefois reconnu avoir été proche de prendre les commandes des Verts la saison dernière. Selon lui, sa dernière rencontre avec Ziyat remonte aux quatre derniers matchs de cette saison-là. La piste n’avait pas abouti, un dénouement qui l’avait touché, a-t-il confié, en rappelant son attachement au club casablancais.

Quant aux rumeurs actuelles, Safri a évoqué de simples signaux, sans démarche officielle de la direction du Raja. Il a également écarté l’idée d’un différend autour de son avenir, estimant que le Raja et le Kawkab sont deux grands clubs qui n’ont pas à se laisser entraîner dans ce genre de polémique.

H.M.