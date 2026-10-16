Salon du Cheval: remise du Prix du Meilleur Artisan des Produits de la Tbourida 2026

La cérémonie de remise des prix de la troisième édition du concours des meilleurs artisans des produits liés aux arts équestres « Tbourida » se tient aujourd’hui, le 15 octobre 2026, à l’occasion de la 17ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida.

Présentation et contexte du Prix

Le Prix du Meilleur Artisan des Produits de la Tbourida (PMAP) valorise les artisans marocains qui perpétuent les savoir-faire associés aux équipements et apparats traditionnels de la Tbourida. Il met en lumière la qualité de leur travail, la maîtrise des techniques artisanales et leur contribution à la transmission de ce patrimoine.

La Tbourida est indissociable des métiers qui façonnent ses apparats : la sellerie traditionnelle, la fabrication du fusil traditionnel (Mokahla) et la confection des étoffes traditionnelles. Ces savoir-faire participent pleinement à l’identité culturelle de cette pratique équestre.

Ce prix s’inscrit dans une dynamique globale de valorisation de l’artisanat lié à la Tbourida. Officiellement organisé par la Maison de l’Artisan, il est le fruit d’une forte synergie institutionnelle et d’une convention de partenariat unissant de manière conjointe le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, la Maison de l’Artisan, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) et l’Association Nationale des Arts Équestres Traditionnels (Tbourida).

Objectifs de l’initiative

Cette démarche collective vise à répondre à des objectifs majeurs pour la sauvegarde du patrimoine marocain :

· Reconnaître l’excellence et la maîtrise technique des artisans.

· Préserver et transmettre les savoir-faire traditionnels aux générations futures.

· Promouvoir la qualité et l’authenticité des apparats de la Tbourida.

· Donner de la visibilité aux artisans et à la diversité des territoires qui portent ces métiers.

Des critères d’évaluation rigoureux

Les candidatures reçues pour les trois catégories représentées (selle traditionnelle, fusil traditionnel et étoffe traditionnelle) ont été examinées par une commission désignée à cet effet, sur la base des critères de sélection stricts suivants :

· La qualité des matières premières utilisées.

· L’identité et la valorisation du patrimoine marocain.

· Le design, l’esthétique, l’ergonomie et la fonctionnalité.

· L’originalité de la démarche de l’artisan.

· Le respect des normes de sécurité.

Portée patrimoniale et territoriale

À travers ces trois métiers, le prix souligne le rôle fondamental des artisans dans la préservation de l’identité de la Tbourida. Les candidatures recensées en 2026 illustrent également l’ancrage territorial exceptionnel de ces savoir-faire, avec des artisans issus de Fès, Chichaoua, Khémisset, Azilal et El Jadida.

La valorisation de ces artisans s’inscrit dans une démarche plus large de préservation des apparats traditionnels, de reconnaissance de la qualité artisanale et de rayonnement de la Tbourida portée par l’ensemble des institutions partenaires.