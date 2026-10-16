Salon du Cheval d’El Jadida: lancement des compétitions du Morocco Royal Tour de saut d’obstacles

Les activités de la 17e édition du Salon du Cheval d’El Jadida, organisée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se sont poursuivies hier, jeudi, à travers un programme varié alliant compétitions sportives, activités culturelles, spectacles équestres et initiatives visant à valoriser le patrimoine marocain authentique lié au monde du cheval.

La Journée économique, organisée en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc – section El Jadida-Sidi Bennour (CGEM), a constitué un espace d’échange autour des mutations économiques attendues, des opportunités prometteuses qu’elles offrent et des leviers susceptibles de contribuer à la construction de l’économie de demain.

Cette rencontre a permis aux acteurs économiques et institutionnels de dialoguer et de partager leurs points de vue sur les moyens d’accompagner les transformations futures, de saisir les opportunités disponibles et de renforcer la dynamique du développement économique, en vue de bâtir une économie plus innovante, durable et résiliente face aux défis à venir.

Cette journée a également été marquée par l’organisation de plusieurs compétitions et activités qui ont suscité l’intérêt des visiteurs, des professionnels et des passionnés du monde équestre. Ces rendez-vous ont confirmé la place du Salon en tant qu’événement national et international conjuguant compétition sportive, échange de connaissances et préservation du patrimoine culturel.

Résultats des compétitions sportives du jeudi 15 octobre 2026

Morocco Royal Tour de saut d’obstacles

CSI2 – 1,25 m – Épreuve au chronomètre avec pénalités – Prix Barid Al-Maghrib*

Classement :

Farid Amnzar (Maroc), monté sur Upper Class TT – 54,00 s Virginie Thonon (Belgique), montée sur Just The Way – 54,96 s Jean-Christophe de Grande (Belgique), monté sur Sadile de Rollard – 55,34 s Virginie Thonon (Belgique), montée sur Scope – 57,34 s Jad Keraoui (Maroc), monté sur No Nonsense – 57,70 s

CSI5-W – 1,45 m – Prix de la Société de Gestion de la Loterie Nationale*

Classement :

Abdullah Al-Sharbatly (Arabie saoudite), monté sur Atom des Étisses – 32,64 s Mike van Olst (Belgique), monté sur Comme Il Faut OTH Z – 33,01 s Tom Schewe (Allemagne), monté sur Catherine – 33,04 s Francesca Ciriesi (Italie), montée sur Cash Royal 4 – 33,52 s Thierry Goffinet (Belgique), monté sur Django de Rozier – 34,38 s

Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida – Troisième étape

Classement :

Sorba du Mokaddem Mehdi Anjar, représentant la région de Marrakech-Safi – 74,83 points Sorba du Mokaddem Abdeljalil Bouabadi, représentant la région de Béni Mellal-Khénifra – 73,70 points Sorba du Mokaddem Charaf El Bahraoui, représentant la région de Marrakech-Safi – 72,56 points

Concours des meilleurs artisans des produits liés à l’art de la Tbourida

Le Salon constitue également une occasion de célébrer le savoir-faire des artisans et de mettre en lumière leur contribution à la préservation des métiers et de l’artisanat liés à l’art de la Tbourida, notamment la fabrication des selles, des fusils traditionnels et des éléments textiles traditionnels.

Dans ce cadre, le concours des «Meilleurs artisans des produits liés à l’art de la Tbourida» a livré les résultats suivants :

Catégorie des selles :

Ahmed El Moufidi , représentant la région de Fès-Meknès

, représentant la région de Fès-Meknès Ayoub Mounir, représentant la région de Fès-Meknès

Catégorie des fusils traditionnels :

Yassine Rehaily , représentant la région de Marrakech-Safi

, représentant la région de Marrakech-Safi Hassan Amzil, représentant la région de Rabat-Salé-Kénitra

Catégorie des éléments textiles traditionnels (kherqa) :

Nabiha Hammami , représentant la région de Béni Mellal-Khénifra

, représentant la région de Béni Mellal-Khénifra Amina Saïssi El Hassani, représentant la région de Casablanca-Settat