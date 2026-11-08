Mondial 2030: Benslimane et Marrakech mobilisent 7,5 MMDH pour leurs infrastructures routières

A la Une

Une enveloppe de 7,5 milliards de dirhams sera consacrée à l’aménagement et à la modernisation des infrastructures routières desservant les stades de Benslimane et de Marrakech, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2030.

Selon les données du ministère de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts, 5 milliards de dirhams sont destinés aux accès du Grand Stade Hassan II de Benslimane, avec la participation notamment d’Autoroutes du Maroc, du Fonds de financement routier et du ministère.

Plusieurs chantiers sont déjà engagés, tandis que les travaux de l’autoroute Rabat-Casablanca, estimés à 6,5 milliards de dirhams, devraient s’achever fin 2028.

À Marrakech, une enveloppe de 2,5 milliards de dirhams est prévue pour la réalisation d’une rocade de 77,3 km et la modernisation du réseau routier environnant. Le lancement des travaux de la rocade extérieure est programmé pour 2027.

S.N