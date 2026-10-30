Dakar 2027: le rallye-raid revient exceptionnellement au Maroc

Contraint de quitter le désert saoudien, le rallye-raid auto et moto Dakar 2027 se courra « exceptionnellement » au Portugal et au Maroc en janvier, nouvel impact des guerres au Moyen-Orient sur des événements sportifs internationaux dans le Golfe.

« Face aux récents événements dans le Royaume d’Arabie saoudite », l’intensification des attaques des combattants houthis du Yémen soutenus par l’Iran contre Riyad, « la course se délocalise en 2027 de manière exceptionnelle en Europe et en Afrique, avant son retour sur le sol saoudien en 2028 pour célébrer sa 50e édition », a annoncé vendredi dans un communiqué Amaury Sport Organisation (ASO).

« La 49e édition donnera le coup d’envoi de la saison 2027 des championnats du monde FIA (Fédération internationale de l’automobile) et FIM (Fédération internationale de motocyclisme) de rallye-raid. Cette première manche sera composée d’un prologue suivi de 12 étapes, du 9 au 23 janvier entre Loulé-Faro au Portugal et Marrakech au Maroc », précise ASO.

Vives critiques

C’est la première fois depuis 2007 que ce rallye-raid retourne en Afrique.

Cette course de sports mécaniques est considérée par ses partisans comme « la plus dure du monde » mais est vivement critiquée par des associations de défense de l’environnement et des droits humains.

Annulé en 2008 en raison de craintes d’attentats et menaces jihadistes, le Dakar avait quitté l’Afrique pour l’Amérique du Sud de 2009 à 2019, avant sept éditions en Arabie saoudite de 2020 à janvier dernier.

Le Paris-Dakar avait été imaginé et organisé pour la première fois en 1978 par Thierry Sabine, un attaché de presse français passionné d’aventures et de moto, mort en 1986 dans un accident d’hélicoptère avec notamment le chanteur Daniel Balavoine.

L’Algarve, au Portugal, « sera le théâtre du prologue et de la première spéciale », tandis que le Maroc, dans l’optique d’une exploration totale allant du nord jusqu’à l’extrême sud de son territoire, accueillera 11 étapes et une journée de repos à Agadir », selon l’organisateur.

« La course fera étape sur six bivouacs différents qui vont jalonner les 7.824 km du parcours, dont 4.341 km de spéciales », ajoute le communiqué.

Un « vrai Dakar »

Pour le directeur de l’épreuve David Castera, ce Dakar 2027 se disputera « sans concessions », alors que Dacia, filiale de Renault qui a gagné en janvier dernier, s’est retirée du rallye-raid.

L’édition « délocalisée s’inscrira dans les standards sportifs qui en ont toujours fait l’épreuve la plus exigeante de rallye-raid. Malgré le délai réduit (…) nous avons conçu un vrai Dakar », a vanté M. Castera.

La reprise des hostilités – une guerre commencée en 2015 – entre les Houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, et Riyad, notamment des frappes contre l’aéroport de la capitale saoudienne le 10 octobre (13 morts), ont forcé ASO à chercher en urgence un autre parcours en considérant un départ d’Espagne ou du Portugal et la traversée du Maroc.

La guerre entre, d’une part, l’Iran et, d’autre part, les Etats-Unis et Israël depuis fin février et son impact sur tous les pays du Golfe, a bouleversé les calendriers sportifs de cette région qui s’ouvre au sport et au tourisme.

Notamment avec l’annulation en avril de Grands Prix de Formule 1 à Jeddah (Arabie saoudite) et à Bahreïn, ainsi que de la dernière manche en novembre du Championnat du monde des rallyes automobiles (WRC) dans le désert saoudien.

Les deux derniers GP de F1 au Qatar (27-29 novembre) et à Abou Dhabi (4-6 décembre) sont pour l’instant officiellement maintenus, tout comme celui de MotoGP du Qatar (6-8 novembre), mais font l’objet de vives tensions en interne.

En tennis, le Six Kings Slam, un tournoi d’exhibition devant réunir plusieurs des meilleurs joueurs comme Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, en Arabie saoudite, a été repoussé.