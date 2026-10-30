Match stratosphérique d’Achraf Hakimi: un triplé et deux passes décisives face au Havre

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Achraf Hakimi a livré une prestation exceptionnelle ce vendredi face au Havre. Le latéral droit marocain s’est illustré avec un triplé et deux passes décisives lors de la large victoire du Paris Saint-Germain (5-1), à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1.

Omniprésent sur le terrain, le Lion de l’Atlas a été impliqué dans les cinq réalisations parisiennes. En plus de ses trois buts, il a offert deux passes décisives à ses coéquipiers, signant ainsi une performance offensive remarquable.

Déjà buteur en première période, Hakimi a poursuivi son festival après la pause en inscrivant notamment un deuxième but sur coup franc à la 55e minute. L’international marocain a ensuite continué à peser sur la défense havraise, jusqu’à compléter son triplé.

Cette prestation confirme une nouvelle fois les qualités offensives du joueur parisien, devenu un élément incontournable du dispositif de Luis Enrique. Capable de multiplier les courses sur son couloir, de créer des occasions et de faire la différence devant le but, Hakimi a été le grand artisan du succès parisien.

Avec trois buts et deux passes décisives dans une même rencontre, le Marocain signe l’une des performances les plus marquantes de sa carrière sous le maillot du PSG.