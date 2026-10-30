Elections 2027: Abdelouafi Laftit rencontre les centrales syndicales

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a rencontré, vendredi 30 octobre, les secrétaires généraux et les responsables des centrales syndicales représentées à la Chambre des conseillers, dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales prévues en 2027.

Cette réunion s’inscrit dans la démarche de concertation engagée par le ministère de l’Intérieur avec les partenaires politiques et sociaux, en vue d’assurer une bonne préparation du prochain rendez-vous électoral, notamment pour l’élection des représentants des salariés et des membres de la Chambre des conseillers.

Selon un communiqué du ministère, les échanges ont notamment porté sur l’organisation des élections des représentants des salariés dans la fonction publique, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que ceux du secteur privé et des employés des entreprises minières.

Les mandats des représentants concernés arrivant à échéance en juin 2027, la rencontre a également permis d’aborder les modalités de constitution du collège électoral appelé à participer à l’élection des membres de la Chambre des conseillers.

Le ministère de l’Intérieur indique que les discussions se sont déroulées dans un climat positif, marqué par des échanges francs et responsables. À cette occasion, les responsables syndicaux ont exprimé leur volonté de contribuer à la réussite des échéances électorales de 2027, en particulier celles relatives à l’élection des représentants des salariés.

Cette rencontre constitue une nouvelle étape dans les consultations engagées par le département de l’Intérieur avec les différents acteurs concernés, à l’approche d’un processus électoral qui concernera notamment la représentation des salariés au sein de la deuxième Chambre du Parlement.