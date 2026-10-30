Lions de l’Atlas : le conseil de Mustapha Hadji pour gagner la CAN 2027

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Pour Mustapha Hadji, les ambitions du Maroc à la prochaine Coupe d’Afrique des nations devront s’accompagner d’une préparation adaptée aux conditions locales. L’ancien international recommande ainsi aux Lions de l’Atlas de disputer des rencontres amicales dans les pays organisateurs afin de mieux s’adapter à l’environnement qui les attend.

Dans un entretien accordé à «Kooora», Hadji souligne que le talent ne suffit pas pour remporter une compétition continentale. Le climat et l’humidité constituent, selon lui, des paramètres auxquels la sélection doit se préparer en amont.

« J’espère que le Maroc sera champion. Mais, comme je l’ai dit, le Maroc rencontre souvent des difficultés en Coupe d’Afrique en raison des conditions climatiques et de l’humidité. Je souhaite donc que l’équipe dispute des matchs amicaux dans les pays organisateurs avant le tournoi pour s’habituer aux conditions sur place», a-t-il expliqué.

L’ancien Lion de l’Atlas a également exprimé son souhait de voir le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie achever rapidement la préparation de leurs stades pour accueillir la compétition l’année prochaine.

Il a, dans ce contexte, évoqué des informations faisant état d’un éventuel report à 2028, sans présenter cette hypothèse comme une décision officielle. «J’espère que la compétition se tiendra à la date prévue», a-t-il déclaré, regrettant les incertitudes entourant, selon lui, son organisation.

Pour Hadji, une préparation au plus près des conditions du tournoi pourrait ainsi aider le Maroc à mieux négocier son parcours et à concrétiser ses ambitions continentales.

H.M.