Aide sociale directe: Lekjaa annonce le maintien de l’indice actuel et prépare une réforme

Le gouvernement ne prévoit pas de modifier, dans l’immédiat, l’indice utilisé pour déterminer l’éligibilité des ménages au dispositif de l’aide sociale directe. En revanche, plusieurs ajustements sont annoncés, notamment pour remédier aux situations de familles privées de leur soutien à cause de certains critères liés à l’utilisation du téléphone portable.

S’exprimant vendredi devant la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants, le ministre de l’Économie et des Finances, Fouzi Lekjaa, a assuré que le système d’évaluation des ménages bénéficiaires serait maintenu dans sa configuration actuelle, sans modification de l’indice en vigueur.

Le ministre a toutefois reconnu la nécessité de revoir certains paramètres du dispositif. Parmi les situations qui devraient faire l’objet d’une attention particulière figure notamment l’exclusion de familles de l’aide directe en raison de la recharge de leur téléphone mobile.

Fouzi Lekjaa a précisé que les changements susceptibles d’avoir un impact important sur le calcul de l’indice seraient examinés en urgence. Le gouvernement présentera par ailleurs, ultérieurement, sa vision globale de la réforme du système.

Cette révision devrait être menée progressivement et par étapes. Selon le ministre, elle pourrait intervenir à mi-mandat du gouvernement et reposer exclusivement sur les revenus des ménages pour déterminer leur éligibilité à l’aide sociale directe.

L’objectif est ainsi de faire évoluer les critères d’accès au dispositif sans remettre en cause, dans l’immédiat, le mécanisme actuellement appliqué.