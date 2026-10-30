Achraf Hakimi s’offre un doublé face au Havre, dont un superbe coup franc (VIDEO)

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Achraf Hakimi s’est illustré de belle manière ce vendredi avec le Paris Saint-Germain. Le latéral droit marocain a inscrit un doublé face au Havre, lors de la rencontre comptant pour la 9e journée de Ligue 1.

Après avoir retrouvé le chemin des filets en première période, l’international marocain a récidivé à la 55e minute. Cette fois, Hakimi a fait parler sa qualité de frappe sur un coup franc parfaitement exécuté, permettant au PSG de creuser l’écart.

Une prestation offensive remarquée pour le Lion de l’Atlas, qui confirme une nouvelle fois son importance dans le dispositif parisien. Au-delà de ses responsabilités défensives, le Marocain s’impose comme un élément précieux dans les phases offensives grâce à ses projections et à sa capacité à se montrer décisif.

Avec ce doublé, Hakimi signe une belle performance face au Havre et contribue directement à la victoire parisienne, dans une rencontre où il aura particulièrement brillé.

Achraf Hakimi !!! https://t.co/bqcvjZW4le — ⚽️@CenterOfGoals Follow (@AustinReyle) October 30, 2026