Kénitra: 20 ans de prison pour avoir tenté de tuer un imam à coups de couteau

La chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Kénitra a condamné, jeudi, un homme à 20 ans de prison ferme pour tentative de meurtre sur un imam de mosquée.

Poursuivi pour tentative de meurtre avec préméditation et guet-apens, l’accusé a été reconnu coupable d’avoir violemment agressé l’imam à l’aide d’une arme blanche, en lui portant plusieurs coups au visage et au cou.

Les faits remontent au 18 juin dernier. La victime, imam de la mosquée Assakina, située dans le quartier Labita, dans le secteur de Saknia à Kénitra, avait été attaquée peu après avoir accompli la prière d’Al-Maghrib.

Cette agression particulièrement grave avait provoqué une vive émotion parmi les fidèles et les habitants du quartier. L’affaire avait également relancé les interrogations sur la sécurité des imams et des responsables religieux au sein des mosquées.

La décision judiciaire intervient ainsi plusieurs mois après les faits, avec une peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée à l’encontre de l’agresseur.